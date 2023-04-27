«الصحة» تستجيب لـ96% من شكاوى مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاستجابة والتعامل مع 96% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة لوزارة الصحة والإدارات التابعة لها بالمحافظات، وذلك فى الفترة من شهر يناير حتى نهاية مارس لعام 2023.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالى عدد الشكاوى الواردة لمكتب خدمة المواطنين خلال الربع الأول من العام الجارى، بلغ 18 ألفا و579 شكوى، وجار العمل على حل 744 شكوى.

وشدد على التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ونوه بالعمل الدائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، موضحا إنجاز الشكوى فى مدة أقصاها 72 ساعة، حرصا على رفع معدلات رضاء المواطنين، مشيرا إلى التعاون الدائم والفعال بين إدارات خدمة المواطنين بالقطاعات والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

ومن ناحيته، لفت مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حسن مدين، إلى حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشرى من العاملين بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصرى، وذلك من خلال عقد دورات تدريبة دورية للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لصقل مهاراتهم فى آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال:

- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

- تطبيق فى خدمتك على الهاتف المحمول، والذى يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سرى يمكن من خلاله متابعة ما جرى من إجراءات فى الشكوى المقدمة.

-الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى.

-البريد الإلكترونى [email protected]

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