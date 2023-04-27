مصر تتسلم رئاسة أعمال الشبكة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة الشهر المقبل

حضر الاجتماع الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس منسقة الشبكة عن مصر، ونهى مرسى رئيس الإدارة المركزية للجان بالمجلس، وشيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادى فى تصريح اليوم الخميس أنه من المقرر الشهر المقبل تنظيم مراسم تسليم الرئاسة من المملكة الأردنية الهاشمية إلى مصر لمدة عام، وذلك بحضور منسقى وخبراء الدول.
وأشارت ألى أن الشبكة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة فى مواقع القيادة واتخاذ القرار تضم مصر والأردن وتونس والمغرب.
ولفتت إلى أنه تم خلال فعاليات الاجتماع إبراز الجهود التى تمت خلال العام الماضى فى هذا الشأن بالتركيز على ملف الأمن الغذائى، والتغير المناخى وبحث أهمية تكوين مجموعات عمل للمشاركة فى وضع خطة عمل للمرحلة القادمة من أجل تعزيز وصول المرأة لمواقع القيادة واتخاذ القرار.
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