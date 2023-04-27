بيان تفصيلى.. التعليم العالى تطمئن الطلاب الدارسين بالجامعات السودانية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بعقد اجتماع عاجل بين الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية وقيادات الوزارة؛ للتعرف على طلباتهم والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بمستقبل دراستهم الجامعية، فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها جمهورية السودان الشقيق.





هذا، وقد أجرى الدكتور محمد حلمى الغُر أمين مجلسى الجامعات الأهلية والخاصة، والدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، حوارًا مُفصلًا مع عدد من الطلاب الدارسين بالجامعات السودانية، حيث نسق الاتحاد العام المصرى فى الخارج برئاسة المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد، هذا الاجتماع الذى عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة كافة المشكلات التى تواجه أبنائنا الطلاب بخصوص دراستهم الجامعية حاليًا فى ظل الظروف الحالية التى يشهدها السودان الشقيق.

وأجابت قيادات الوزارة عن استفسارات الطلاب، وتم طمأنتهم بشأن مستقبلهم الجامعى، حيث تدرس الوزارة حاليا كافة السُبل المُمكنة للحفاظ على مستقبلهم الجامعى، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة سوف تصدر بيانًا تفصيليًا يحدد آليات التعامل مع الأزمة للحفاظ على المستقبل الدراسى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، وذلك عقب الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل المُرتبطة بالتخصصات الجامعية واللوائح الدراسية ونظم الدراسة، وغير ها من التفاصيل الأخرى؛ التى تمكن من سرعة التجاوب مع الأزمة الحالية التى يواجهها الطلاب، واتخاذ القرارات المناسبة التى تحافظ على مستقبلهم الجامعى.