ننشر المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمقاهي والمطاعم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 10:26 صباحاً - تستعد المحافظات في تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال التجارية المولات والمطاعم والمقاهي والتي من المقرر أن تبدأ غدا القادمة

و في السطور التالية المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال التجارية المولات والمطاعم.

1- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.

2- يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

3- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

4- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً.

6- عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7- تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.