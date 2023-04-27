«الاتصالات»: فتح التسجيل فى مبادرة شباب مصر الرقمية لمسار الأنظمة المدمجة

جدة - نرمين السيد - وتستهدف المنحة شباب الخريجين، بدء من دفعات 2018 وحتى 2023 بكليات الهندسة (أقسام اتصالات وإلكترونيات وحاسبات وميكاترونيكس) وكليات الحاسبات والمعلومات وأيضا كليات الذكاء الاصطناعى.

ومن خلال المنحة، يتعاون المعهد مع عدد من الشركات لتوفير تدريب عملى بأحدث النظم التدريبية ومن خلال مشروعات عملية يقدمها متخصصون من الشركات والصناعة لتطبيق المحتوى التدريبى.

ويشمل البرنامج تزويد المتدربين بالمهارات المطلوبة فى سوق العمل، منها مهارات التواصل وإدارة المشروعات واللغة الانجليزية المهنية، إلى جانب تطبيق عملى يستغرق ثلاثة أشهر داخل المقرات المختلفة للمعهد.

ويشمل البرنامج تدريب وظيفى مكثف لمدة شهر فى مشروعات بالشركات الشريكة فى المبادر، وستقدم تلك الشركات للمتميزين من خريجى البرنامج فرص عمل بمرتبات مجزية فى مجال الأنظمة المدمجة للسيارات.

وينظم التدريب بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما ستتواجد تلك الشركات فى مركز متخصص يجمع الشركات العاملة فى مجال الأنظمة المدمجة داخل مدينة المعرفة.

ويوفر المعهد القومى للاتصالات وسائل لنقل المتدربين لمقر التدريب بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة البرنامج.

تم فتح عدد مضاعف من الفصول على مرحلتين، تبدأ الأولى يوم 3 يونيو والثانية يوم 15 يوليو. آخر موعد للتسجيل يوم 13 مايو، وللتسجيل يرجى الضغط هنا.