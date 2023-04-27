تأكيد الرئيس السيسى دعم مصر الكامل لشعب السودان يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان السيسى خلال إتصال هاتفى تلقاه من رئيس المجلس الأوروبى: دعم مصر الكامل للشعب السودانى الشقيق ، نقلت صحيفة الجمهورية ، عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأكيده دعم مصر الكامل للشعب السودانى الشقيق فى الأزمة الخطيرة التى يمر بها، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسى والحوار السلمى، بما يدفع فى اتجاه عودة الاستقرار والأمن، ويراعى المصالح العليا للشعب السودانى الشقيق.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى، الذى تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبى.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله، إن الإتصال تناول عددا من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى وعلى رأسها تطورات الأوضاع فى السودان، حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبى عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية الدور الذى تقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع فى السودان.

وإلى اليمن، وتحت عنوان مصر تدعم وحدة اليمن وتماسك مؤسساته ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد قوة العلاقات التاريخية بين مصر واليمن، والموقف المصرى الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وتشجيع جميع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسى شامل ومستدام، بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس بقصر الاتحادية، الدكتور رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله، إن اللقاء الأخوى بين الرئيس السيسى ورئيس مجلس القيادة اليمنى شهد قيام الدكتور رشاد العليمى بإطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمنى، والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية، مؤكدا تقدير بلاده الموقف المصرى الثابت الداعم للشعب اليمنى، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد، وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التى تشهدها اليمن.

واقتصاديا، وتحت عنوان رئيس الوزراء يستعرض مستهدفات موازنة العام المالى (2024 2023)، نقلت صحيفة الجمهورية ، عن د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأكيده التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، وخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولى من الناتج المحلى الإجمالى؛ وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المخططة، مع التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة، أن د.مدبولى وجه بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية والتى تشمل حاليا قطاعى الصناعة والزراعة، وذلك فى إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة فى دعم الاقتصاد الوطنى، مشيرة إلى أنه تم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة ليصل إجمالى التمويل الذى يتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدف بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع فى العمل والإنتاج.

ومازلنا فى الشأن الاقتصادى، وذكرت صحيفة الأهرام ، تحت عنوان وزير الصناعة: ملياران و117 مليون دولار حجم التجارة بين مصر وإفريقيا، أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قال إن حجم التبادل التجارى بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو مليارين و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، لافتا إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت مليارا و611 مليون دولار كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 ملايين دولار.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء فى أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول التبادل التجارى بين مصر وقارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الحالى.

وبالعودة إلى الشأن السودانى، ذكرت صحيفة المصرى اليوم، تحت عنوان مجلس الأمن يدعو طرفى الصراع فى السودان لوقف القتال فورا أن وزارة الخارجية أعلنت أن السفارة المصرية بالخرطوم، وكلا من قنصليات مصر بالعاصمة السودانية وبورسودان والمكتب القنصلى فى وادى حلفا تواصل جهودها على مدار الساعة فى عملية إجلاء المصريين، ووصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الوقت الحالى إلى 1539 مواطنا.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم الوزارة قوله، إنه تم إجلاء 446 مواطنا عبر الإجلاء البرى و189 آخرين، أمس الأول، بالإضافة إلى مواطن سودانى فى حالة صحية حرجة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن دعا خلال جلسة طارئة مساء أمس الأول، طرفى الصراع فى السودان لوقف القتال فورا، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأعربت مصر عن تضامنها التام والكامل مع الشعب السودانى الشقيق، وأكدت استعدادها الدائم لتقديم أوجه الدعم للخروج من الأزمة الراهنة والعودة بالسودان إلى مسار التهدئة والحوار السلمى حقنا لدماء الشعب السودانى.

وفيما يتعلق بالحوار الوطنى، قالت صحيفة المصرى اليوم ، تحت عنوان "أمناء الحوار الوطنى" يستكمل تجهيزاته لبدء الجلسات فى 3 مايو ، واصل مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد اجتماعاته الدائمة أمس لاستكمال تجهيزات بدء الجلسات المقرر انطلاقها فى 3 مايو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار قوله فى تصريحات صحفية إن هذا الانعقاد يأتى فى ظل الأزمة الكبيرة التى يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأى العام المصرى بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين فى السودان وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.

وأكد رشوان أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح فى ظل هذه الظروف يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصرى وأولويات عمله الوطنى، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا الآمال وتطلعات الشعب المصرى.