هل يجوز الجمع بين نية صيام الستة أيام من شوال مع قضاء رمضان؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "إن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل؛ لحديث: "دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" متفق عليه، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة فى شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالى".

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وأضافت: "نية صيام الستة أيام من شوال يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذى يجب أن تكون نيته قبل الفجر".

ولفتت دار الإفتاء إلى أنه لا يُشترط تتابع صيام الستة أيام من شوال؛ فيمكن توزيعها على شهر شوال فى يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع، أو فى الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل.