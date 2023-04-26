ليفربول يخطف وست هام 2-1 ويواصل التقدم بجدول الدورى الإنجليزى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 11:24 مساءً - حقق فريق ليفربول فوزا مهما على مضيفه وست هام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "لندن الأولمبي" ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وست هام ضد ليفربول

تقدم وست هام ضد ليفربول بهدف مفاجئ عن طريق البرازيلي لوكاس باكيتا بتسديدة قوية في الدقيقة 12، وتعادل الريدز سريعًا بتسديدة قوية أيضًا من جاكبو في الدقيقة 18، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفى الشوط الثانى ألغى الحكم هدفًا لبوين لاعب وست هام بعد الرجوع للفار، ليرد ليفربول بهدف ثان عن طريق المدافع جويل ماتيب الذى حول ركنية روبرتسون إلى الشباك.أهداف مباراة وست هام ضد ليفربول

ترتيب الدورى الإنجليزى

بتلك النتيجة يرتقى ليفربول إلى المركز السادس برصيد 53 نقطة ليحيى آماله الأوروبية في الموسم الجديد، بينما تجمد رصيد وست هام عند 34 نقطة في المركز 14.

وفى نفس التوقيت تغلب نوتنجهام فورست على برايتون بنتيجة 3-1، وبرنتفورد على تشيلسى بنتيجة 2-0.

وست هام ضد ليفربول

وواصل ليفربول انتصاراته بعدما نجح في تحقيق فوز صعب خارج الأرض أمام نوتينجهام فورست بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الماضية وسجل محمد صلاح هدف الحسم في اللقاء.وتواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى بالتشكيل الأساسى لليفربول الذى جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، ميلنر، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، جوتا.

وجاء تشكيل وست هام ضد ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: كوفال - زوما - نايف أكرد - كريسويل

خط الوسط: ديكلان رايس - باكيتا - سوستشيك

خط الهجوم: بوين - أنطونيو - سعيد بن رحمة.

ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح قائمة هدافي مباريات الفريقين تاريخياً بواقع 9 أهداف بالشراكة مع جون توشاك، وستيفن جيرارد نجمي الريدز سابقًا.

وعلى الصعيد الفردي شارك محمد صلاح في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول خلال الموسم الحالي استطاع خلالها في تسجيل 16 هدفاً وصنع 7 آخرين بمجموع 23 هدفاً ساهم فيهم.