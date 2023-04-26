زلطة: اجتماعات مكثفة لوزير التعليم لضمان دقة امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اجتماع رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع كافة الأطراف ذات الصلة بمنظومة امتحانات الثانوية العامة؛ لضمان دقة كافة الإجراءات المتعلقة بسير منظومة الامتحانات التى تنطلق يوم 12 يونيو المقبل.





وأضاف المتحدث فى تصريحات خاصة، أن الوزير يحرص كذلك على مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة؛ لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. وبشأن اجتماع الوزير، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة مراجعة امتحانات الثانوية العامة المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة، وخبراء المركز القومى للامتحانات، والذى وجه خلاله بقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) فى الورقة الامتحانية للثانوية العامة، قال المتحدث الرسمى، إن رضا حجازى، سيعلن رسميا مواصفات عدد الأسئلة الخاصة بامتحان كل مادة، عقب الانتهاء منها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى. ويعد تقليل عدد أسئلة الاختيار من متعدد، استجابة من وزير التربية والتعليم لمطالب أولياء الأمور، خاصة بعد عودة الأسئلة المقالية للامتحانات، وحتى يتناسب وقت الامتحان مع الزمن المخصص للإجابة إضافة إلى إتاحة وقت كاف للطلاب للمراجعة.

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