الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها خلال موسم الحج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ورصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أبرز الإجراءات الواجب اتباعها منها ضرورة اكتمال جرعات التطعيم ضد كورونا، وتقديم شهادة الـ QR Code، وألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر.

ومن أبرز الإجراءات التى شددت عليها وزارة الصحة، التطعيم ضد الالتهاب السحائى خلال آخر 3 سنوات، واصطحاب أصحاب الأمراض المزمنة الأدوية المناسبة فضلًا عن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وتقديم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر.