جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، للشهادة الإعدادية، إذ تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 17 مايو المقبل وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 23 من نفس الشهر.





وتجرى الامتحانات على مدار 6 أيام متفرقة، وجاء جدول الامتحان كالتالى: - الأربعاء 17/5/2023: اللغة العربية والخط والإملاء. - الخميس 18/5/2023: الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية. - السبت 20/5/2023: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. - الأحد 21/5/2023: اللغة الأجنبية. - الاثنين 22/5/2023: الهندسة، والتربية الفنية. - الثلاثاء 23/5/2023: العلوم. وتبدأ جميع الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمدة 6 أيام.. جدول امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.