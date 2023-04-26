حجازى لـ«دوت الخليج»: بيان قريب بأعداد أسئلة امتحانات الثانوية بعد التعديل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة ستصدر بيانا، يتضمن المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية العامة المتعلقة بأعداد الأسئلة الموضوعية "الاختيار من متعدد" ودرجاتها.





وأضاف الوزير لـ"دوت الخليج" إن البيان سيصدر فى وقت قريب.

واجتمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، بأعضاء لجنة مراجعة امتحانات الثانوية العامة المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة، وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، لاستعراض كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات هذا العام 2022/2023، وأهم التعليمات حول مواصفات الورقة الامتحانية.

ومن أبرز توجيهات الوزير خلال الاجتماع، بألا تزيد نسبة الأسئلة المقالية فى الورقة الامتحانية عن 15% من إجمالى عدد الأسئلة، وكذلك تقليل عدد الأسئلة الموضوعية "الاختيار من متعدد" لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة.

وفى وقت سابق، أصدرت وزارة التربية والتعليم دليلا لامتحانات الثانوية العامة متضمنا عدد الأسئلة المقالية والموضوعية فى كل مادة ودرجاتها، كما أصدرت نموذجا استرشاديا لتدريب الطلاب على الامتحانات فى صورتها الجديدة، بعد قرار عودة الأسئلة المقالية، وقياس مستويات الفهم والتحليل والإبداع والبعد عن الحفظ والاسترجاع.

بعدها ناشد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة وزير التربية والتعليم، بتقليل عدد أسئلة الاختيار من متعدد بالامتحانات، بعد عودة الأسئلة المقالية، وحتى يتناسب الزمن المخصص للإجابة مع عدد الأسئلة ويترك للطلاب وقت كاف للمراجعة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

واعتمد رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 - 2023، الدور الأول.

وبحسب الجدول الرسمى، تنطلق الامتحانات يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

واعتبارا من الأحد الموافق 18 يونيو 2023، تبدأ امتحانات المواد الأساسية بمادة اللغة العربية، ويتخلل الامتحانات إجازة عيد الأضحى، اعتبارا من 27 يونيو 2023، إلى 1 يوليو 2023، وتنتهى الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتجرى الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، ويكون التصحيح لجميع الأسئلة سواء الاختيار من متعدد أو المقالية إلكترونيا بنسبة 100%.

وينقسم الامتحان إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد "موضوعية"، و15% أسئلة مقالية قصيرة، ويؤدى الطلاب الامتحان بنظام Open book حيث تسلمهم الوزارة كتيب مفاهيم يتضمن أبرز القوانين والخرائط والصور والمفاهيم المتعلقة بالمنهج، حتى يتفرغ لفهم محتوى كل مادة بعيدا عن الحفظ.