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وزير التعليم يصدر توجيهات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 09:29 مساءً - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، العديد من التوجيهات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وجاءت التوجيهات على النحو التالي:

- مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية

- الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد

- مراعاة عدد الخطوات في الحل.. وبدائل الإجابة قصيرة

- تقليل عدد الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة

- وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء والتدرج من السهل إلى الصعب

- تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني وتدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة

- لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني للامتحان

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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