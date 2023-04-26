وزير التعليم يصدر توجيهات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 09:29 مساءً - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، العديد من التوجيهات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وجاءت التوجيهات على النحو التالي:

- مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية

- الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد

- مراعاة عدد الخطوات في الحل.. وبدائل الإجابة قصيرة

- تقليل عدد الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة

- وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء والتدرج من السهل إلى الصعب

- تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني وتدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة

- لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني للامتحان