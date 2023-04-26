وصول 2679 مصرى من السودان

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه فى ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين فى السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء 1140 مواطنًا مصريًا اليوم 26 أبريل الجارى، حيث تم إجلاء 443 مواطنًا مصريًا من السودان عبر الإجلاء البرى و697 مواطنًا عن طريق الإجلاء الجوى من خلال تنفيذ 7 رحلات عبر المجهود الجوى فى إطار الجسر الجوى القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.





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