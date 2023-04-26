والقطارات التى سيجرى الدفع بها، هى: قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان القاهرة يقوم من أسوان اليوم الأربعاء، الساعة 20:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 8:15 صباح الخميس، وقطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان القاهرة يقوم من أسوان اليوم، الساعة 22:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباح الخميس، وقطار 1939 مخصوص VIP أسوان القاهرة يقوم من أسوان غدا الخميس، الساعة 19:25 ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباح الجمعة.
كما سيجرى تسيير: قطار 1940 مخصوص أسبانى القاهرة أسوان، حيث يقوم من القاهرة اليوم الأربعاء الساعة 21:50 مساء، ويصل أسوان غدا الخميس الساعة 10:05 صباحاً، وقطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة أسوان، حيث يقوم من القاهرة اليوم الساعة 22:40 مساء ويصل أسوان غدا الساعة 12:00 مساء، وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بقطارين "روسى ثالثة احتياطى" بأسوان لقيامهم بنقل الركاب فى أى وقت، إذا تتطلب الأمر ذلك.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب كثافة العائدين من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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