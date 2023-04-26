أخبار مصرية

وزارة الخارجية تعلن إجلاء 2679 مصريا من السودان حتى الآن

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 08:24 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء 1140 مواطناً مصرياً اليوم الأربعاء، حيث تم إجلاء 443 مواطناً مصرياً من السودان عبر الإجلاء البري و697 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي من خلال تنفيذ 7 رحلات عبر المجهود الجوي في اطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.

 

هذا، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحاً وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 2679 مواطناً حتى الآن.

 

  

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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