عودة خدمة مترو الأنفاق بشكل طبيعى فى محطة حلوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 08:23 مساءً - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن عودة وانتظام حركة القطارات بمحطة حلوان و بمحطات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان، وذلك بعد حدوث عطل فنى مفاجئ بأحد القطارات أثناء قيام أول قطار استكشاف بدون ركاب من محطة حلوان فى اتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة القطارات وتشغيل الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط فى الاتجاهين بشكل طبيعى، وتشغيل سكة واحدة فقط للإتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان لتصبح محطة عين حلوان هى المحطة الانتهائية للخط الأول بشكل مؤقت حتى تم إصلاح العطل وتشغيل محطة حلوان بشكل طبيعى.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أن القطار كان خالى تماما من الركاب و أنه على الفور إنتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على قدم وساق حتى تم إصلاحه و عودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعي فى الإتجاهين .

وتتقدم شركة المترو بالاعتذار مرة أخرى لجمهور الركاب مستخدمى الخط الأول حلوان - المرج الجديدة عن العطل المفاجئ الخارج عن إرادتنا و تتقدم بالشكر لحسن تعاونكم معنا.