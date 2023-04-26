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جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء والذكرى الـ41 لأعياد تحرير سيناء، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ومحمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعادل غضبان محافظ بورسعيد، ومحمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورموز ومشايخ سيناء، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ومجلس القبائل والعائلات المصرية.
ويعد سباق الهجن واحدًا من أقوى الأحداث على الساحة المصرية والعربية فى هذا الشأن؛ حيث انطلق بشكل مميز وبطابع سيناوى خاص، وذلك بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والثقافة ومجلس القبائل والعائلات المصرية.
وتفقدت القباج مركز شباب شهداء الروضة ببئر العبد، وتنفيذ قافلة السعادة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وشهدت ماراثون الرياضة من أجل التنمية ومبادرتى "أنت الأغلى وساند".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح سباق الهجن فى العريش بحضور 4 وزراء و4 محافظين (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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