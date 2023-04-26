رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك فى فعاليات مؤتمر تنظيم الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - خلال اجتماع للصحة العالمية شارك اليوم، تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشكل افتراضى، فى فعاليات مؤتمر تنظيم الصحة العالمية ٢٠٢٣، الذى نظمته مؤسسة بيل ومليندا جايتس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والعديد من المنظمات الدولية، والذى عقد بمدينة لشبونة بالبرتغال.





وذلك بحضور ممثلين من مؤسسة بيل ومليندا جيتس، ومنظمة الصحة العالمية، وبعض رؤساء وقادة المنظمات الرقابية الدولية، وشركات الأدوية، بالإضافة إلى أعضاء منظمات تطوير المنتجات الدولية غير هادفة الربح.

وتحدث رئيس هيئة الدواء المصرية، فى جلسة حوارية بعنوان " تحديثات هيئات التنظيم الوطنية الإفريقية"، شارك فيها رؤساء وممثلو السلطات الرقابية بدول نيجيريا وتنزانيا وغانا، عن أهم محققات هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية، وحصول الهيئة على المستوى المتقدم من اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات، مؤكداً أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الأنظمة الرقابية الأفريقية.

وأكد أيضاً دعم الهيئة الكامل للشركات التى تعمل بمجال تطوير الأدوية والابتكار، كما وجه الدعوة إلى الشركات العالمية للبدء فى عمل الدراسات السريرية بمصر، والذى سوف يسهم بدوره فى سرعة وصول الدواء لمستحقيه.

وخلال المؤتمر، تم مناقشة فرص مشاركة التحديثات التنظيمية التى تؤثر على تطوير المستحضرات الطبية بشكل أفضل، مع التركيز على قارة أفريقيا، والتحديات التى تواجهها الشركات التى تعمل على تطوير المستحضرات الدوائية، وتسهيل تواصل تلك شراكات مع المنظمين والجهات الرئيسية فى المجال.

جاء ذلك حرصاً من هيئة الدواء المصرية على دعم جهود البحث والتطوير والابتكار، والنهوض بالرعاية الصحية، وعرض تجربتها بالملتقيات الدولية.