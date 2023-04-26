بث مباشر.. قاعدة شرق القاهرة تواصل استقبال المصريين القادمين من السودان

جدة - نرمين السيد -

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صرح بأنه على ضوء تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية فى العاصمة السودانية الخرطوم نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، تم اليوم 26 أبريل الجارى نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم فى إطار إعادة تمركزها فى موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقاً لما تقتضيه الظروف.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة فى تقييم الوضع الأمنى فى السودان على مدار الساعة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن، مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين والعودة الآمنة إلى أرض الوطن.

هذا، وتستمر بعثتانا القنصلية فى بورسودان ووادى حلفا فى المساعدة فى عمليات إجلاء المصريين بالسودان.