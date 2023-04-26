محافظ القليوبية: توريد 4 آلاف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان إنه تم توريد 4 آلاف طن قمح منذ بداية الموسم للشون والصوامع حتى الآن، مؤكدًا تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أية كميات من القمح يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لصومعة بنها التابعة للشركة القابضة للصوامع ومطحن بنها التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة موقف حصاد وتوريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2023.

وتابع الهجان أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة من خلال اللجنة المشكلة من وزارة التموين والجهات المختصة، موجهًا بضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال التوريد، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع.

وأضاف أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهازًا إلكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة والتى لابد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

كما تفقد - خلال جولته - مجمع صوامع بنها والذى يضم 12 خلية بسعة تخزينية 60 ألف طن، بجانب تشغيل 200 طن/ساعة بكافة أساليب التخزين، وتفقد غرفة التحكم الإلكترونية التى تقوم بتشغيل مجمع الصوامع بالكامل، موجهًا بالمتابعة الجيدة لعملية الاستلام.

كما تابع نقطة تجميع القمح بمجمع مطاحن بنها بجوار كلية العلوم وأعمال التوريد بها، واستمع لعدد من المقترحات لتوسعة نقطة التجميع لتحويلها إلى مجمع صوامع حديثة بطاقة 60 ألف طن.

ووجه رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التى أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أى معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير بموسم التوريد.