السفير المصرى يلتقى بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكونجولى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير هشام عبد السلام المقود، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية، مع Jean-Pierre Bemba نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكونجولى، بحضور ملحق الدفاع المصرى بكينشاسا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.





هذا، وقد أبرز السفير المصرى تطور العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة فى مختلفة المجالات وخاصة فى المجال العسكرى، مستعرضًا أهم الدورات التدريبية المقدمة للجانب الكونجولى فى عدد من المجالات العسكرية المختلفة، مع التأكيد على استمرار التعاون العسكرى بين البلدين. أثنى من جانبه الوزير الكونجولى على العلاقات الأخوية التى تربط البلدين، وأعرب عن تقديره لما تقدمه مصر للجانب الكونجولى فى المجال العسكرى، معرباً عن تطلعه لتكثيف هذا التعاون خلال الفترة القادمة.

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