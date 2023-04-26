مصر «بيت الخبرة» فى مساعدة الدول العربية لمكافحة المخدرات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" خطة مصر لمساعدة الدول العربية فى مكافحة المخدرات. أعد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. ووضع صندوق مكافحة الإدمان أساليب علمية لمجابهة الظاهرة، كما دشن الصندوق أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، وتقدم بالخطة فى شكل مقترح إلى وزراء الشؤون الاجتماعية.

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