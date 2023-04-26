سوهاج تزين الخريطة السياحية لمصر (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وتحوى المحافظة، آثارا تضاهى بها الأقصر وأسوان وقنا، حيث حظيت مؤخرا باهتمام كبير من القيادة السياسية، عبر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، متحف سوهاج ما وضعها على الخريطة السياحية.
من أبرز الآثار بالمحافظة، منطقة أبيدوس، ومعبد ستى الأول، ومعبد رمسيس الثانى، وأخميم أقدم مدينة فى مصر، ومنطقة آثار الشيخ حمد، ودير الأنبا شنودة "الأبيض"، والجامع العتيق "الفرشوطى".
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