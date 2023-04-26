الصحة: إجراء 92 ألف عملية جراحية من خلال مستشفيات التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء أكثر من47 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، ليصل إجمالى العمليات التى تم إجراؤها بمستشفيات الهيئة منذ انطلاق المبادرة 700 ألف عملية جراحية.

وأضاف عبد الغفار أن التردد على الأقسام الداخلية بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، بلغ 196 ألف حالة، لافتاً إلى أن الترددات على العيادات الخارجية بالمستشفيات فى مختلف التخصصات الطبية بلغ 6 مليون و821 ألف زيارة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه تم تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ 504 ألف و804 طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى لطلاب المدارس، وذلك خلال الربع الأول، ليصل عدد ما تم فحصه مليون و767 ألف طفل منذ انطلاق المبادرة بعامها الخامس على التوالى.

وتابع ضاحى أنه تم فحص 6 مليون و882 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لدى طلاب المرحلة الإبتدائية، ليصل إجمالى ما تم فحصه 8 مليون طفل، لافتاً إلى أن الهيئة تقدم خدمات الفحوص الطبية المتقدمة للأطفال ضمن المبادرة من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، موضحًا أنه تم تقديم خدمات الفحص لـ 29 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة من خلال المستشفيات التابعة للهيئة خلال الربع الأول من العام الجارى.

وأكد ضاحى الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للتأمين الصحى وتنفيذ كافة محاور العمل بها، كأحد قطاعات منظومة وزارة الصحة والسكان، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.