الخشت: انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 12:29 مساءً - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، وعودة الطلاب المغتربين إلى المدن الجامعية وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، استكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ومتابعة المحاضرات وفقًا للجداول المعلنة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية واستكمال محاضراتهم.