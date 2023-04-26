الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 155 ألفا و694 مواطنا بمعهد الأبحاث الرمدية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبى لـ 155 ألفا و694 مواطنا، فى الفترة من يناير وحتى 31 مارس 2023 وذلك من خلال المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى بيان، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ97 ألفا و955 مواطنا من خلال العيادات الخارجية، فى كافة تخصصات العيون، والتى تضم (شبكية، قرنية، مياه بيضاء، مياه زرقاء، تجميل، عيادات المعينات البصرية، الأمراض الجينية)، بينما استقبل القسم الداخلى للمعهد 3 آلاف و903 حالات.

وأشار إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 7 آلاف و396 حالة، لتقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية، والماسح المقطعى بالشبكية والعصب البصرى، وماسح مقطعى للأوعية الدموية بالشبكية، وتصوير قاع العين بالصبغة لـ225 حالة، وباستخدام أحدث الأجهزة.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم إجراء 2832 عملية جراحية، تنوعت ما بين (ترقيع القرنية، جسم زجاجى بالعين، إزالة مياه بيضاء، إصلاح الانفصال الشبكى، جلوكوما، إصلاح حول وإزالة سيلكون، تسليك القناة الدمعية، زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية، حقن ليوسينتس بالعين، استعدال العدسة، تثبيت قرنية بالعين، تفريغ العين، تركيب حلقات بالعين، تلوين بالعين، تلوين القرنية، إزالة ورم بالعين، إزالة غرز بالعين).

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المعهد يوفر عيادة خاصة لذوى القدرات الخاصة، ويقدم خدمات الفحص الطبى والعلاجى بالمجان، منوها إلى الدور البحثى والتعليمى للمعهد من خلال تدريب شباب الأطباء لرفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمعهد وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جهتها، قالت الدكتورة حنان الغنيمى مدير المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، إن معامل المعهد المجهزة بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية، قامت بسحب وتحليل 32 ألفا و218 عينة، منوهة إلى استقبال 11 ألفا و165 مواطنا فى عيادتى (الباطنة والأسنان)، وذلك لتوقيع الفحص الطبى، كإجراء طبى روتينى قبل إجراءات العمليات الجراحية الرمدية.