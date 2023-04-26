معلومات الوزراء: مصر دولة محورية تمر بأراضيها ومياهها 90% من حركة البيانات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى العدد الجديد من مجلة "بوصلة السياسات"، والتى يصدرها مركز المعلومات وهى إصدارة غير دورية تهدف إلى متابعة تطورات السياسات العامة المختلفة حول العالم، ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة حاليًا؛ تمهيدًا لتبنيها فى الدولة، وجاء العدد الجديد بعنوان "مراكز البيانات فائقة النطاق" حيث ألقى الضوء على مدى جاهزية مصر لجذب استثمارات مراكز البيانات فائقة النطاق.

وحول الإطار الخاص بالبنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، أشار العدد إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصاً للارتقاء بالبنية التحتية التكنولوجية، وغير التكنولوجية، بما يسهم فى تحسـين بيئة الأعمال لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى، وأيضًا يعـزز من جذب استثمارات مراكز البيانات، ففيما يخص البنية التحتية التكنولوجية تم استثمار حوالى 2 مليار دولار أمريكى حتى مايـو 2022، وذلك لرفع كفـاءة الإنترنت داخل مصر حتى أصبحت الدولة الأسرع فى مجال الإنترنت الثابت فى قارة أفريقيا؛ حيث تمت زيادة محطات الإنزال على ساحلى البحر الأحمر، والمتوسط من نحو ست محطات إنزال إلى عشر محطات إنزال، كما تم استحداث عشرة مسارات جديدة بين ساحلى البحرين، وذلك لضمان استمرارية الشبكة التى تعمل على تدفق البيانات بين الشرق والغرب.

أما فيما يخص البنية التحتية غير التكنولوجية، ذكر العدد أن قطاع الطاقة يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية التى تولى الحكومة المصرية لها اهتمامًا بهدف تطويرها والنهوض بها؛ حيث وجهت الحكومة استثمارات عامة لقطاع الكهرباء، والبترول بنحو 886 مليار جنيه خلال ثمانى سنوات بدءًا من عام 2014/ 2015، وحتى عام 2020/ 2021 بمعـدل نمو يقرب مـن 234%، وذلك فى إطار الجهـود الحكومية لتحقيق أمن الطاقة.

وأضاف أنه اسـتمرارًا لذلك تسـتهدف الحكومـة تخصيص اسـتثمارات لقطـاع الكهربـاء والطاقـة بنحـو 29.3 مليـار جنيـه خـلال العـام المالى 2022 /2023، وقد كان لتلك السياسـة أثـرًا ملمـوسًا؛ إذ توفـر فائضًا يوميا فى إنتـاج الطاقـة يبلغ نحو 13 ألف ميجاوات عام 2020، وجدير بالذكر بلوغ إجمالى إنتاج الكهرباء للمحطات المصرية حوالى 58.5 ميجـا وات خلال عـام 2020 /2021 مقارنـةً بنحو 27.2 ميجـاوات عـام 2010 /2011.

وفيما يتعلق بالإطار القانونى والتشريعى، أوضح العدد أن الدولة قامت بسن قوانين ولوائح تهدف لتحفيز الاستثمارات بوجه عام وأيضا القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفى مجال البيانات، حيث تم اعتماد الإطار التنظيمى لإنشاء مراكز البيانات، وتقديم خدمات الحوسـبة السحابية داخل مصـر فى أغسـطس2021، مـن قبـل الجهاز القومى لتنظيـم الاتصالات بهـدف دعم رؤيـة الدولـة المصرية فى التحـول الرقمى وجذب مزيد من الاستثمارات.

وبين العدد أنه من المتوقع أن يسهم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشـخصية فـى توفيـر إطـار قانونى ملائم؛ لتدشين مراكز البيانات فائقة النطاق، وكذا المشروعات الاستثمارية فى مجال مراكز البيانات، حيث تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ولا تزال اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد.

ولفت إلى أن الإطار المؤسسى المنوط بجذب الاستثمارات إلى مراكز البيانات الفائقة يهدف إلى الارتقاء بالصناعات الرقمية المصرية والعمل على توفير حوافز لجذب استثمارات القطاع، ويعد المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى هو الجهة المنوطة برسم السياسات التى تهدف لجذب الاستثمارات لمراكز البيانات، والذى صدر القرار الجمهورى رقم 511 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيله فى أكتوبر 2022، ويقع على عاتق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ تلك السياسات.

كما يختص المجلس بإقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، بجانب اعتماد السياسات والإجراءات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمى، وإقرار سياسات عامة تعزز تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم السياسات المتبناة والمعتمدة من قبل المجلس بشكل إيجابى على صناعة البيانات فى مصر، كما سيعمل المجلس على إقرار سياسات عامة تهدف إلى الارتقاء بالصناعات الرقمية لجذب الاستثمارات فى مجال البيانات، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية.

كما تناول العدد إشادة المؤسسات الدولية بجاهزية مصر فى مجال البيانات، حيث أشار البنك الدولى (مرصد الاقتصاد المصرى- البنك الدولى 2021) إلى ضرورة توسع مصر فى تدشين مراكز البيانات لتصبح مركزًا إقليميًا للبيانات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ نظرًا لما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات، وذلك عن طريق تمكين الشركات الدولية الرائدة فى صناعة البيانات.

كما أشادت "مؤسسة فيتش" فى تقريرها عن سوق تكنولوجيا المعلومات المصرى للربع الرابع 2022، بالتطور السريع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وذلك على الرغم من التحديات التى واجهت القطاع عامى "2020 و2021"، نظـرًا لتداعيات جائحة فيروس كورونا، بيد أن دخول الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مراكز البيانات للسوق المصرى سيعزز من تطور صناعة مراكز البيانات المصرية.

وقدم العدد مجموعة من المقترحات لجذب استثمارات مراكز البيانات الفائقة من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات وجاء من أبرزها، "وضع استراتيجية لجذب استثمارات مراكز البيانات الفائقة تتضمن برنامجًا تنفيذيًا للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر بمجال البيانات"، و"توفير حوافز استثمارية مخصصة للشركات العالمية الرائدة فى صناعة مراكز البيانات فائقة النطاق.

كما شملت المقترحات تقديم حوافز للشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية التكنولوجية لتدشين مراكز بيانات فائقة النطاق، وتدشين منطقة اقتصادية أو منطقة تجارة حرة خاصة بمراكز البيانات؛ بهدف توفير المناخ الاستثمارى اللازم لجذب مشروعات مراكز البيانات، خاصًة متعددة الجنسيات العاملة لتوسيع أنشطتها فى مصر، ويرفق بها وحدات البحث والتطوير؛ بما يتيح نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى مصر.