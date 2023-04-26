معبر أرقين.. ملاذ آمن للفارين من اشتباكات السودان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعد منفذ أرقين البرى على الحدود المصرية السودانية من أهم المنافذ التجارية التى تربط بين مصر والقارة السمراء، إذ يلعب دور هاما فى الحركة البينية بين مصر والسودان من خلال محافظة أسوان.





ويشهد معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية خلال هذه الأيام وصول آلاف الفارين من مدينة الخرطوم والمدن السودانية هربا من الاشتباكات المسلحة هناك. والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن معبر أرقين. ويبعد معبر أرقين عن مدينة أبو سمبل بنحو 150 كم، وعن بحيرة ناصر على خط عرض 22 بمسافة 13 كيلو متر.

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