15 درجة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة بداية من الجمعة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية إن الانخفاض سيكون خلال فترات النهار وفترات الليل، مشددة على ضرورة الانتباه لطبيعة الملابس خصوصا فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، كما نصحت باصطحاب "جاكت".
وأوضحت أن هناك فرصا لسقوط الأمطار بالمناطق الساحلية من الخميس وحتى السبت، ولكنها ستكون خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.
وعن طقس يومى السبت والأحد، قالت: تصل درجات الحرارة الصغرى لـ15 درجة مئوية مع نشاط الرياح، مما يشعرنا ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، موضحة أن نشاط الرياح لن يكون مثيرا للرمال والأتربة.
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