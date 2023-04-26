محافظ كفر الشيخ يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى (صور)

جدة - نرمين السيد - اعتمد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022-2023م، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتبدأ الامتحانات 29 أبريل الجارى وتنتهى 22 مايو المقبل.





والتى ستبدأ بأداء طلاب الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع، يوم السبت الموافق 29 ابريل الجارى، ويوم الثلاثاء 2 مايو المقبل، أما الصف الثانى الثانوى يؤدى الطلاب المواد خارج المجموع يومى الأحد الموافق 30 ابريل الجارى، والأربعاء 3 مايو الجارى.

أما صفوف النقل للتعليم الإبتدائى، تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو المقبل، بأداء طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحانات لمدة 3 أيام، الثلاثاء 2مايو، والاربعاء 3 مايو، والسبت 6 مايو، على أن تبدأ امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائى يوم الأحد 7مايو، وتستمر حتى الخميس 11 مايو، وتبدأ امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى بدءا من الثلاثاء الموافق 9 مايو وتستمر حتى الأحد 14 مايو المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادى، يوم الأربعاء 17 مايو وتستمر حتى الإثنين 22 مايو المقبل.



أما امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى للمواد داخل المجموع، تبدأ يوم السبت 6 مايو المقبل للصف الأول الثانوى، وتنتهى السبت 20 مايو، أما طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون الامتحانات بدء من يوم الأحد 7 مايو، حتى الأحد 21 مايو المقبل.