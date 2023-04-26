التنمية المحلية: التصدى لـ 1187 تعديا على أراض زراعية خلال إجازة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى رصد حوالى 266 حالة بناء مخالف بدون ترخيص بمساحة 25 ألف متر مربع، حيث تم إزالة 232 حالة بمساحة 20 ألف متر مربع وجار متابعة الإزالة ل23 حالة متبقية بمساحة 5 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أنه بالنسبة للبناء على الأراضى الزراعية تم رصد حوالى 921 حالة تعد بمساحة 35 فدانا و9 قراريط، حيث تمت الإزالة لحوالى 834 حالة بمساحة 31 فدانا و20 قيراطا وجار متابعة الإزالة لـ87 حالة وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك عقب تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال أجازة عيد الفطر المبارك فى الفترة من 20 - 25 أبريل 2023، بالإضافة لجهود رفع القمامة والمخلفات الصلبة.

وأشاد الوزير بجهود العاملين بغرفة العمليات بالوزارة وغرف المحافظات والأجهزة التنفيذية والعاملين بالإدارة المحلية ومنظومة المتغيرات المكانية لجهودهم فى رصد أى حالات للتعدى والتعامل الفورى معها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد على ضرورة استمرار جهود رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء لمنع ظاهرة البناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة، والتعامل بحزم مع أى تعديات فى المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فورا، وطالب آمنة بأهمية استمرار المتابعة الدائمة من المحافظات لأى متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفورى معها مع استمرار رفع درجة الاستعداد والتصدى بحزم لأى محاولات جديدة للتعديات.

وفى السياق ذاته.. تلقى وزير التنمية المحلية تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة جهود المحافظات فى إزالة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى الفترة من 20 – 25 أبريل الجارى.

ولفت الوزير إلى رفع حوالى 300 ألف طن مخلفات من مختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن منها، مشيرا إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك شهدت جهودا مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع تراكمات المخلفات والقمامة أولا بأول على مدار أيام العيد، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة فى كل محافظة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية بالمحافظات والتى تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين فى أيام العيد لتوفير بيئة صحية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدن والأحياء، بالإضافة إلى الدفع بحملات نظافة فى القرى لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.