التنمية المحلية: التصدى لـ 1187 تعديا على أراض زراعية خلال إجازة عيد الفطر

جاء ذلك عقب تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال أجازة عيد الفطر المبارك فى الفترة من 20 - 25 أبريل 2023، بالإضافة لجهود رفع القمامة والمخلفات الصلبة.
وأشاد الوزير بجهود العاملين بغرفة العمليات بالوزارة وغرف المحافظات والأجهزة التنفيذية والعاملين بالإدارة المحلية ومنظومة المتغيرات المكانية لجهودهم فى رصد أى حالات للتعدى والتعامل الفورى معها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وشدد على ضرورة استمرار جهود رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء لمنع ظاهرة البناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة، والتعامل بحزم مع أى تعديات فى المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فورا، وطالب آمنة بأهمية استمرار المتابعة الدائمة من المحافظات لأى متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفورى معها مع استمرار رفع درجة الاستعداد والتصدى بحزم لأى محاولات جديدة للتعديات.
وفى السياق ذاته.. تلقى وزير التنمية المحلية تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة جهود المحافظات فى إزالة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها خلال إجازة عيد الفطر المبارك فى الفترة من 20 – 25 أبريل الجارى.
ولفت الوزير إلى رفع حوالى 300 ألف طن مخلفات من مختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن منها، مشيرا إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك شهدت جهودا مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع تراكمات المخلفات والقمامة أولا بأول على مدار أيام العيد، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة فى كل محافظة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية بالمحافظات والتى تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين فى أيام العيد لتوفير بيئة صحية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدن والأحياء، بالإضافة إلى الدفع بحملات نظافة فى القرى لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
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