رئيس «بدر» يتفقد أعمال تطوير الطرق ومداخل الأحياء السكنية بالمدينة

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع تطوير وتوسعة طريق دائرى المنطقة الصناعية الذى يربط بين منطقة الخزان حتى الروبيكى، مرورا بعمارات الإسكان الاجتماعى 222 عمارة، وعمارات الإسكان الاجتماعى للحى السابع "الأندلس"، حيث تم توسعة الطريق من 7 أمتار ليصبح كل اتجاه بعرض 11 مترا ونصف المتر.





وأشار مندور إلى أن هذا الطريق يخدم المناطق الصناعية غرب المدينة، وسكان حى الأندلس وسكان 222 عمارة إسكان اجتماعى، ويوفر الكثير من الجهد والوقت للقادم من طريق الروبيكى والمتجه إلى داخل المدينة.

وقام بالمرور على أعمال تعديل مدخل الحى المتميز والذى كان قد تم غلقه لعمل كوبرى فى مدخل المدينة، حيث تم عمل التعديل اللازم والانتهاء من تنفيذ أعمال الأسفلت تماما، وتم وجار استكمال أعمال الزراعة بمسطح 6000 متر مربع، كما تم المرور على مخرج المدينة بعد توسعته من 8 أمتار ليصبح بعرض 17 مترا، وجار تنفيذ أعمال الأرصفة والتشجير.

وفى سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، إنه تم تحرير 55 محضرا لوصلات المياه "الخلسة"، وسارقى خطوط المياه، فى بعض أحياء المدينة ضمن المرحلة الرابعة من حملات سرقة المياه، وذلك تحت إشراف المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز للمرافق.

وأكد مندور استمرار الحملات المكبرة وإزالة التعديات على شبكات المياه، والتفتيش على المشتركين وفحص عدادات المياه، وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة"، التى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب للتهرب من دفع مستحقات الدولة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن الحملات التى تنفذها إدارة مياه الشرب فى الجهاز تتم بمشاركة من المتخصصين، لافتا إلى أنه بعد ضبط الوصلة المخالفة يتم فصلها وتغريم المخالف ألفى جنيه بشكل مبدئى بخلاف تطبيق باقى الإجراءات القانونية.