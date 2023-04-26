وأشار مندور إلى أن هذا الطريق يخدم المناطق الصناعية غرب المدينة، وسكان حى الأندلس وسكان 222 عمارة إسكان اجتماعى، ويوفر الكثير من الجهد والوقت للقادم من طريق الروبيكى والمتجه إلى داخل المدينة.
وقام بالمرور على أعمال تعديل مدخل الحى المتميز والذى كان قد تم غلقه لعمل كوبرى فى مدخل المدينة، حيث تم عمل التعديل اللازم والانتهاء من تنفيذ أعمال الأسفلت تماما، وتم وجار استكمال أعمال الزراعة بمسطح 6000 متر مربع، كما تم المرور على مخرج المدينة بعد توسعته من 8 أمتار ليصبح بعرض 17 مترا، وجار تنفيذ أعمال الأرصفة والتشجير.
وفى سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، إنه تم تحرير 55 محضرا لوصلات المياه "الخلسة"، وسارقى خطوط المياه، فى بعض أحياء المدينة ضمن المرحلة الرابعة من حملات سرقة المياه، وذلك تحت إشراف المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز للمرافق.
وأكد مندور استمرار الحملات المكبرة وإزالة التعديات على شبكات المياه، والتفتيش على المشتركين وفحص عدادات المياه، وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة"، التى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب للتهرب من دفع مستحقات الدولة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن الحملات التى تنفذها إدارة مياه الشرب فى الجهاز تتم بمشاركة من المتخصصين، لافتا إلى أنه بعد ضبط الوصلة المخالفة يتم فصلها وتغريم المخالف ألفى جنيه بشكل مبدئى بخلاف تطبيق باقى الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس «بدر» يتفقد أعمال تطوير الطرق ومداخل الأحياء السكنية بالمدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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