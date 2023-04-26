مترو الأنفاق : توقف الخدمة بشكل مؤقت بمحطة حلوان بالخط الأول نتيجة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 10:30 صباحاً - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه أثناء قيام أول قطار إستكشاف بدون ركاب من محطة حلوان فى إتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول تم حدوث عطل فنى مفاجئ وتوقف حركة القطارات بشكل مؤقت بمحطة حلوان .

و أوضحت الشركة أن القطار خالى تماما من الركاب وأنه سيتم توقف حركة القطارات بمحطة حلوان بالخط الأول بشكل مؤقت و أنه على الفور إنتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارى العمل على عودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعي فى الإتجاهين .

حيث أكدت الشركة في بيانها بأنه يتم الآن تشغيل حركة قطارات الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط فى الإتجاهين بشكل طبيعى ، و تشغيل سكة واحدة فقط للإتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان لتصبح محطة عين حلوان هى المحطة الإنتهائية للخط الأول بشكل مؤقت لحين اصلاح العطل وتشغيل محطة حلوان بشكل طبيعي .

تتقدم الشركة بالإعتذار لجمهور الركاب مستخدمى الخط الأول حلوان - المرج الجديدة عن العطل المفاجئ الخارج عن إرادتنا و تؤكد أن العمل يجرى على قدم وساق لعودة حركة القطارات بالخط الأول بالكامل إلى طبيعتها فى الإتجاهين .