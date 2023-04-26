السفير المصري في الصين يقدم أوراق اعتماده لدى جمهورية الصين الشعبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 10:30 صباحاً - قدم السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية، أوراق اعتماده سفيراً لمصر للرئيس الصيني "شي جين بينج" فى 24 أبريل الجاري بقاعة الشعب الكبرى فى العاصمة بكين، ونقل السفير المصري إلى الرئيس الصيني تحيات أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأمنياته الطيبة للصين وشعبها لمواصلة تحقيق التقدم والازدهار والاستقرار تحت قيادته الحكيمة.

هذا، وقد عبر الرئيس شي جين بينج عن ترحيبه بالسفراء الأجانب الجدد في بلاده في اجتماعه معهم بعد مراسم التقديم، متمنياً لهم التوفيق فى أداء مهامهم بالصين، وطلب نقل تحياته إلى رؤساء الدول، مؤكداً اهتمام الصين بتطوير علاقات التعاون المشترك وتعميق أواصر الصداقة مع سائر دول العالم، والدفع بجهود تحقيق السلام والتنمية مستذكراً في هذا الإطار مبادرات الحزام والطريق والتنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية التي طرحها في الآونة الأخيرة.