التعليم العالى: تعيين عبير الشاطر والشرقاوى أمينين لبنك المعرفة المصرى

كما تقرر تعيين الدكتور محمد الشرقاوى مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للسياسات والشؤون الاقتصادية، أمينًا عامًا لبنك المعرفة المصرى، بالإضافة إلى عمله، وذلك لمدة عام.
جدير بالذكر أن الدكتورة عبير الشاطر أستاذ بهندسة عين شمس، حصلت على الدكتوراه من هندسة عين شمس، وحاضرت فى العديد من الجامعات المحلية والدولية، كما أشرفت على العديد من الرسائل العلمية بمصر والخارج.
كما شغلت العديد من المناصب العلمية والإدارية منها مستشار لنائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وخبير بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما شغلت منصب سفير علمى لمصر بإحدى منظمات التخطيط الإقليمى فى المملكة المتحدة، ومراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، ونائب لمدير وحدة الجودة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ومراجع دولى، ونائب لرئيس تحرير ومحرر فى العديد من المجلات العلمية الدولية.
كما حصلت على العديد من الجوائز فى النشر والتحكيم العلمى وتصميم الساحات العامة، وساهمت فى تأليف وتحرير العديد من الكتب العلمية المحكمة فى مجال التصميم الحضرى والصادرة عن دور نشر دولية، وقد تجاوزت أبحاثها العلمية أكثر من 140 بحث علمى مُحكم فى كُبرى دور النشر الدولية بمُفردها بالمشاركة مع باحثين محليين ودوليين.
كما تولت رئاسة وتحكيم العديد من المشروعات البحثية المُمولة، ولديها خِبرة واسعة فى إعداد التقارير الفنية والمُخططات الارشادية والمشروعات البحثية فى مجال التصميم الحضرى وسياسات التعليم العالى والبحث العلمى.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد الشرقاوى حصل على درجة الدكتوراه فى التمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، كما حصل على عضوية الجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، كما حاضر فى الجامعات البريطانية كجامعة استراثكلايد، إدنبرة، وكوفنترى.
كما شغل عدة مناصب منها، معاون وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتمويل، والمدير التنفيذى لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس، والقائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، ورئيس وحدة حل مشاكل المُستثمرين بالوزارة، كما أنه عضو اللجنة الدائمة لدراسة وفرز المُقترحات والأفكار الهادفة لدعم أداء الاقتصاد، ومتابعة مقترحات المؤتمر الإقتصادى، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية بمصر.
كما شارك فى إعداد الخطط الاستثمارية للوزارة، وأشرف على دراسات جدوى الجامعات الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة فى مفاوضات وإبرام عقود الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن مشاركته فى العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.
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