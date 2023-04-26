القوى العاملة: ختام برنامج تدريبى للفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، عن انتهاء البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية والمتواجدة حاليا بمركز ومدينة البدارى، وذلك لعدد 10 فتيات، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى تعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير وإتاحة فرص التدريب المهنى للشباب والفتيات وذلك من أجل تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.





وأوضحت الوزارة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقريراً من على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أشار فيه إلى أن مثل هذه التدريبات تتم بمتابعة يومية، وتحت إشراف مباشر من المهندسة سحر عبد المالك مدير التدريب المهنى الإدارة والمركز، وإسماعيل محمد مدير مكتب عمل البدارى، لتوفير تدريب مهنى مناسب لاحتياجات سوق العمل داخل المحافظة ويمكن الشباب من الالتحاق بفرص عمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل مصر وخارجها. وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على فرص التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية من خلال التقديم بمراكز التدريب المهنى التابعة، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج تدريبى على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص.

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