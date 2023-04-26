وزير الرى: حريصون على تطبيق ضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية؛ لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم فى الآبار الجوفية.





وصرح الدكتور سويلم، بأن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية؛ لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائى الهام والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة فى مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى حوالى 1 كيلومتر بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه، وللحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملى فى الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم.

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتى يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر" والتى تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتى تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.

كما تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة؛ لمتابعة التغير فى مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظى للمخزون الجوفى، واستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية التوسع فى التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة استخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التى تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية فى رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.

كما استعرض التقرير تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادى الجديد (الخارجة والداخلة والفرافرة)، بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد لها.