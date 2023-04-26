تشغيل مترو الأنفاق «مؤقتا» من المرج الجديدة إلى المعصرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه أثناء قيام أول قطار استكشاف بدون ركاب من محطة حلوان فى اتجاه محطات المرج الجديدة بالخط الأول، تم حدوث عطل فنى مفاجئ وتوقف حركة القطارات بشكل مؤقت بمحطة حلوان.





وأوضحت الشركة أن القطار خال تماما من الركاب وأنه سيتم توقف حركة القطارات بمحطة حلوان بالخط الأول بشكل مؤقت، وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجار العمل على عودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعى فى الاتجاهين. حيث أكدت الشركة فى بيانها بأنه يتم الآن تشغيل حركة قطارات الخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة المعصرة فقط فى الإتجاهين بشكل طبيعى، وتشغيل سكة واحدة فقط للاتجاهين من محطة المعصرة حتى محطة عين حلوان لتصبح محطة عين حلوان هى المحطة الإنتهائية للخط الأول بشكل مؤقت لحين إصلاح العطل وتشغيل محطة حلوان بشكل طبيعى. وتقدمت الشركة بالاعتذار لجمهور الركاب مستخدمى الخط الأول حلوان - المرج الجديدة، عن العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها، وتؤكد أن العمل يجرى على قدم وساق لعودة حركة القطارات بالخط الأول بالكامل إلى طبيعتها فى الإتجاهين.

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