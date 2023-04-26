جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن عمليات الإجلاء يكون لها محاور كثيرة للحفاظ على سلامة الأفراد والطائرات، خاصة فى مناطق النزاعات، مما يخلق أعمالًا فى منتهى الصعوبة ولذا ما تقوم به الدولة المصرية يستحق الإشادة.





وأضاف العرابى، خلال مداخلة هاتفية للنشرة الإخبارية لقناة "إكسترا نيوز"، أن بعض الدول أجلت السفارات فى البداية وتركت رعاياها، ولكن مصر اتخذت منحنى آخر للتأكيد على أهمية الرعايا وكانت من أوائل الدول التى أجلت رعاياها، وهذا يحسب للدولة المصرية. وتابع أن مصر سجلت موقفًا يحسب لها بالسماح للأشقاء السودانيين بدخول أراضيها سواء للبحث عن مكان آمن، أم للعلاج وهذا شئ مشرف وسيكتب فى تاريخها ومصر تستطيع أن تتعامل مع كل المحاذير بدقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرابى لـ إكسترا نيوز: فتح معبر أرقين للسودانيين سيكتب لمصر فى التاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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