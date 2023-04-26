أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنطلق الاجتماعات التحضيرية للجلسة العامة للبرلمان العربى بالجامعة العربية باجتماع للجنة فلسطين.

القاهرة

يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى إطار انعقاده الدائم، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

القاهرة

تُنظم جامعة سيناء، المهرجان الرياضى الأول لجامعة سيناء أبريل 2023 تحت شعار "سيناء أولا" برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبمشاركة 9 جامعات، فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء.

القاهرة

تنتظم الدراسة فى جميع كليات جامعة عين شمس بعد انتهاء الإجازة الرسمية التى قررتها الدولة احتفالا بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

القاهرة

تنطلق منافسات بطولة إفريقيا للسلة "BAL" المقرر إقامتها حتى 6 مايو المُقبل، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 12 فريقًا إفريقيًا.

القاهرة

تعود مواعيد تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة، كالمعتاد بعد الانتهاء من شهر رمضان والعطلة الرسمية لاحتفالات عيد الفطر المبارك، لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5:15 ص طوال العام.

القاهرة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة 19 للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

برلين

يستضيف ملعب أليانز ستاديوم ، فى تمام الساعة التاسعة سماء مباراة قوية تجمع بين فريقى يوفنتوس وإنتر ميلان ضمن منافسات نصف نهائى كأس إيطاليا 2023.