مواعيد مترو الأنفاق بعد انتهاء إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - مواعيد المترو بعد العيد

أعلنت الشركة جدول تشغيل القطارات؛ لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5:15 صباحا طوال العام، لافتة إلى قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 مساء.

والخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:00 صباحا، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 صباحا، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:04 صباحا.

مواعيد المترو بعد العيد

ولفتت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه ستتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحا، وتتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا.

وأشارت إلى أنه ستتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 صباحا، بإجمالى عدد رحلات يقدّر بـ1375 رحلة يوميا.