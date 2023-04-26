مواعيد مترو الأنفاق بعد انتهاء إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - مواعيد المترو بعد العيد
أعلنت الشركة جدول تشغيل القطارات؛ لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5:15 صباحا طوال العام، لافتة إلى قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 مساء.
والخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:00 صباحا، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 صباحا، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:04 صباحا.
مواعيد المترو بعد العيد
ولفتت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه ستتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحا، وتتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا.
وأشارت إلى أنه ستتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 صباحا، بإجمالى عدد رحلات يقدّر بـ1375 رحلة يوميا.
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