وزير النقل يتابع تنفيذ التوجيهات الرئاسية وجهود استقبال العائدين من السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 07:30 صباحاً - فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية وكافة الوزارات المعنية بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان وفى ضوء متابعة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية على مدار الساعة وتقديم كافة التسهيلات للمصريين العائدين من السودان وتوفير كافة سبل الراحة لهم

تواصل الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية (الأجهزة الأمنية، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة الصحة، الهلال الأحمر وغيرها من الجهات المختصة) لتقديم كافة التسهيلات للعائدين من السودان من المصريين ومن الجنسيات الأخرى لمختلف دول العالم عبر منفذي قسطل وارقين البريين والحدوديين مع السودان حيث تم فتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري في المينائين وتوفير مزيد من عربات الاسعاف في المينائين بالتنسيق مع الإسعاف المصري وتم التنسيق مع كافة الجهات العاملة داخل المينائين مثل الإدارة العامة لأمن الموانىء وإدارة الجوازات والجمارك وغيرها من الجهات حيث تم زيادة العاملين بالمنفذين من هذه الجهات وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان من مختلف الجنسيات لسرعة انهاء كافة إجراءات الوصول وتقديم كافة أنواع الدعم لهم كما قامت الهيئة بتدبير عدد من الاستراحات الخاصة بالعاملين الذين انضموا على فريق العمل الأصلي بالمينائين و تم اعفاء الأشخاص ممن لايملك نقوداً من رسوم الوصول

كما أشار بيان الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الى انه في اطار استقبال المينائين لعدد كبير من العائدين من مختلف الدول فقد قامت السفارات الأجنبية في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة النقل والجهات المعنية بمصر لاستقبال مواطنيهم العائدين مثل دولتي المجر والصين وتم تقديم كافة أنواع التسهيلات والرعاية لهم وحيث قام مسئولي السفارة الصينية بتقديم درع شرفي لمدير ميناء قسطل للمجهودات التي قامت بها إدارة الميناء في انهاء إجراءات العائدين من السودان من الجالية الصينية بالسودان وتقديم كافة أنواع التسهيلات والرعاية لهم كما قدم مسئولي السفارة الصينية الشكر للقيادة السياسية في مصر وكافة الأجهزة العاملة في الميناء على ما تم تقديمه من إجراءات وتسهيلات لاستقبال الصينيين العائدين من السودان

وأشار البيان الى ان اجمالي عدد العائدين من السودان عبر منفذ قسطل البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 21- 25 ابريل 2023 (1297 عائد) كما وصل عدد العائدين من السودان عبر منفذ ارقين البري من مختلف الجنسيات خلال الفترة من 21- 25 ابريل 2023 (8897 عائد)

وفي السياق ذاته قام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير اتوبيسات لنقل العائدين من السودان من معبر ارقين الى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية وكذلك التنسيق مع سائقي الشاحنات المصرية في دنقلة والخرطوم لنقل الطلبه وبعض العائلات المصرية حتى معبر ارقين وكذلك التنسيق مع الهلال الأحمر المصري بتوفير الوجبات والأدوية اللازمة للعائدين من السودان