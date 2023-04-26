حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 27-4-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 27-4-2023

مهنياً: انتبه لمصالحك المهنية جيداً، ولا تسمح للعاملين لديك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل.

عاطفياً: تبدأ الأمور بالتحسن بشكل كبير لدى الجميع، وأستطيع القول إنك تتعلق بالحبيب، وأشجع انفتاحك عليه لتفهم طريقة تفكيره.

صحياً: السّهر يُضعف من عزيمتك كثيراً ويبقيك في حال من الكسل.

حظك اليوم برج الثور الخميس 27-4-2023

مهنياً: توقع هذا اليوم فرصاً تأتي عن طريق بعض المؤسسات ويشير إلى عودة الماضي للتأثير في حياتك.

عاطفياً: تصادف شخصاً غاب عنك طويلاً أو تعاود اللقاء بمَن افترقت عنه، وتعيش أجواء رائعة تدوم مدة طويلة.

صحياً: على الرغم من الذبذبات الجيدة قد تكون اكثر عرضة للحساسية والأمراض.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 27-4-2023

مهنياً: يستدعي هذا اليوم الانتباه والتيقّظ بشأن بعض الظروف المالية فلا تستعجل شيئاً وكُن واقعياً كما نعهدك في أصعب الظروف.

عاطفياً: كُن مرِناً وعالج الأمور الطارئة بليونة وتفهّم، تتحسّن الأمور في الأيام المقبلة وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

صحياً: إذا كنت متألماً أو تعباً فإنك تستعيد عافيتك بسرعة تذهل جميع المحيطين بك.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 27-4-2023

مهنياً: تكون إنجازاتك خلال هذا اليوم دافعاً لك للمطالبة بتحسين وضعك المهني، ويحاول الجميع أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة ومصيرية.

عاطفياً: لا شيء يخفف من الوهج العاطفي بينك وبين الشريك، ويتحدث هذا اليوم عن حدث يزرع السعادة في قلبك.

صحياً: من الحكمة الا تجهد نفسك، انتبه للقلب والعيون ولا تهمل صحتك إطلاقاً.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 27-4-2023

مهنياً: المناقشة هي الوسيلة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في كل المجالات المادية والمعنوية.

عاطفياً: قد يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، لذا يجب أن تمضي معه وقتاً أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.

صحياً: قد تنفعل لأسخف الأمور بعد أن يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون، ألم تتعلم من دروس الماضي؟.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 27-4-2023

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من المغامرات والمجازفات، بل حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة لتحصد ما زرعته وخططت له.

عاطفياً: عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ الطرف عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمّدة، فربما يمر بظروف نفسية صعبة.

صحياً: كن حريصاً على صحتك وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 27-4-2023

مهنياً: يحرك هذا اليوم أموراً في المجال المهني لحسن الحظ أن أرباب العمل يساندونك في كل خططك ومشاريعك.

عاطفياً: تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي، تحقّق خلالها بعض الرغبات التي كنت تتمنى لو تتحقق يوماً ما.

صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، واحتمال الاصابة بانتفاخ الرئتين

حظك اليوم برج العقرب الخميس 27-4-2023

مهنياً: تكون الظروف كلها في مصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً.

عاطفياً: حاول أن تكون منصفاً مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية والمريحة بينكما.

صحياً: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولاً على العمل، فكل شيء على خير ما يرام.

حظك اليوم برج القوس الخميس 27-4-2023

مهنياً: عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.

عاطفياً: لا تكن أنانياً وحاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصاً أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.

صحياً: تابع نظامك الغذائي الذي تعتمده منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 27-4-2023

مهنياً: تقوم بسفر أو تمضي مناسبة مهمة مع الأصدقاء، ويخفّ الضغط هذا اليوم وتكون الأعمال ناجحة وفي أوجها.

عاطفياً: تبدو لك الحياة أكثر انقشاعاً وتفاؤلاً، باستطاعتك التحكّم في عواطفك والسيطرة على أحاسيسك ومزاجيتك.

صحياً: طفح جلدي في اليدين والذراعين، لكن الأمر لا يستدعي القلق.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 27-4-2023

مهنياً: يوم مميز يعدك بتغييرات على الصعيد المهني والشخصي تنقلك من واقع الدفاع إلى الهجوم للدفاع عن حقوقك.

عاطفياً: وعود وحبّ من النظرة الأولى، فتنطلق واثقًا بنفسك، سعيداً بالآفاق الجديدة واللقاءات الناجحة التي قد تنتهي نهاية سعيدة.

صحياً: ضعف في الحيوية يحثك على الاهتمام بالناحية البدنية أكثر فأكثر.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 27-4-2023

مهنياً: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً في محيطك المهني.

عاطفياً: تكون مطلوباً من الجنس الآخر وربما يكون مفتوناً بلطافتك الفائقة، فلا تخيب أمله فيك وكن كما أنت على طبيعتك.

صحياً: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي وتمضيه كأنك تطير بخفة.