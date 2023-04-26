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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 27-4-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 27-4-2023

مهنياً: انتبه لمصالحك المهنية جيداً، ولا تسمح للعاملين لديك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل.

عاطفياً: تبدأ الأمور بالتحسن بشكل كبير لدى الجميع، وأستطيع القول إنك تتعلق بالحبيب، وأشجع انفتاحك عليه لتفهم طريقة تفكيره.

صحياً: السّهر يُضعف من عزيمتك كثيراً ويبقيك في حال من الكسل.

حظك اليوم برج الثور الخميس 27-4-2023

مهنياً: توقع هذا اليوم فرصاً تأتي عن طريق بعض المؤسسات ويشير إلى عودة الماضي للتأثير في حياتك.

عاطفياً: تصادف شخصاً غاب عنك طويلاً أو تعاود اللقاء بمَن افترقت عنه، وتعيش أجواء رائعة تدوم مدة طويلة.

صحياً: على الرغم من الذبذبات الجيدة قد تكون اكثر عرضة للحساسية والأمراض.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 27-4-2023

مهنياً: يستدعي هذا اليوم الانتباه والتيقّظ بشأن بعض الظروف المالية فلا تستعجل شيئاً وكُن واقعياً كما نعهدك في أصعب الظروف.

عاطفياً: كُن مرِناً وعالج الأمور الطارئة بليونة وتفهّم، تتحسّن الأمور في الأيام المقبلة وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

صحياً: إذا كنت متألماً أو تعباً فإنك تستعيد عافيتك بسرعة تذهل جميع المحيطين بك.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 27-4-2023

مهنياً: تكون إنجازاتك خلال هذا اليوم دافعاً لك للمطالبة بتحسين وضعك المهني، ويحاول الجميع أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة ومصيرية.

عاطفياً: لا شيء يخفف من الوهج العاطفي بينك وبين الشريك، ويتحدث هذا اليوم عن حدث يزرع السعادة في قلبك.

صحياً: من الحكمة الا تجهد نفسك، انتبه للقلب والعيون ولا تهمل صحتك إطلاقاً.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 27-4-2023

مهنياً: المناقشة هي الوسيلة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في كل المجالات المادية والمعنوية.

عاطفياً: قد يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، لذا يجب أن تمضي معه وقتاً أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.

صحياً: قد تنفعل لأسخف الأمور بعد أن يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون، ألم تتعلم من دروس الماضي؟.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 27-4-2023

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من المغامرات والمجازفات، بل حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة لتحصد ما زرعته وخططت له.

عاطفياً: عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ الطرف عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمّدة، فربما يمر بظروف نفسية صعبة.

صحياً: كن حريصاً على صحتك وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 27-4-2023

مهنياً: يحرك هذا اليوم أموراً في المجال المهني لحسن الحظ أن أرباب العمل يساندونك في كل خططك ومشاريعك.

عاطفياً: تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي، تحقّق خلالها بعض الرغبات التي كنت تتمنى لو تتحقق يوماً ما.

صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، واحتمال الاصابة بانتفاخ الرئتين

حظك اليوم برج العقرب الخميس 27-4-2023

مهنياً: تكون الظروف كلها في مصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً.

عاطفياً: حاول أن تكون منصفاً مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية والمريحة بينكما.

صحياً: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولاً على العمل، فكل شيء على خير ما يرام.

حظك اليوم برج القوس الخميس 27-4-2023

مهنياً: عليك أن تبذل مزيداً من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.

عاطفياً: لا تكن أنانياً وحاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصاً أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.

صحياً: تابع نظامك الغذائي الذي تعتمده منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 27-4-2023

مهنياً: تقوم بسفر أو تمضي مناسبة مهمة مع الأصدقاء، ويخفّ الضغط هذا اليوم وتكون الأعمال ناجحة وفي أوجها.

عاطفياً: تبدو لك الحياة أكثر انقشاعاً وتفاؤلاً، باستطاعتك التحكّم في عواطفك والسيطرة على أحاسيسك ومزاجيتك.

صحياً: طفح جلدي في اليدين والذراعين، لكن الأمر لا يستدعي القلق.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 27-4-2023

مهنياً: يوم مميز يعدك بتغييرات على الصعيد المهني والشخصي تنقلك من واقع الدفاع إلى الهجوم للدفاع عن حقوقك.

عاطفياً: وعود وحبّ من النظرة الأولى، فتنطلق واثقًا بنفسك، سعيداً بالآفاق الجديدة واللقاءات الناجحة التي قد تنتهي نهاية سعيدة.

صحياً: ضعف في الحيوية يحثك على الاهتمام بالناحية البدنية أكثر فأكثر.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 27-4-2023

مهنياً: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً في محيطك المهني.

عاطفياً: تكون مطلوباً من الجنس الآخر وربما يكون مفتوناً بلطافتك الفائقة، فلا تخيب أمله فيك وكن كما أنت على طبيعتك.

صحياً: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي وتمضيه كأنك تطير بخفة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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