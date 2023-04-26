شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود، اليوم، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تكون هناك هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية لى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

العاصمة الادارية 32 17

6 أكتوبر 33 18

بنهـا 32 17

دمنهور 30 17

وادى النطرون 31 16

كفر الشيخ 31 17

المنصورة 31 17

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 32 17

دمياط 26 16

بورسعيد 27 17

الإسماعيلية 33 17

السويس 32 18

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 31 16

نخل 29 12

كاترين 26 11

الطور 31 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 33 23

الاسكندرية 26 16

العلمين الجديدة 26 16

مطروح 25 16

السلوم 27 16

سيوة 32 17

رأس غارب 31 21

الغردقة 33 22

سفاجا 32 21

مرسى علم 32 22

شلاتين 33 23

حلايب 29 22

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 32 18

بني سويف 33 17

المنيا 34 17

أسيوط 35 19

سوهاج 35 19

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 36 23

الوادي الجديد 37 22

أبوسمبل 36 25