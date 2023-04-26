مركز الأزهر للفتوى: الدماء معصومة دون تفرقة والنزاع يخلف الدمار

جدة - نرمين السيد - أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى أن الدين الإسلامى الحنيف دعا إلى السلام والاتحاد والوفاق، ونبذ النزاعَ والفرقةَ والشقاق بين أبناء الأمة الواحدة؛ قال سبحانه: "إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون".





وعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أكد المركز أن الإسلام حرَّم جميع الدِّماء المعصومة، دون تفرقة بينها على أساس دين أو لون أو انتماء، وجعل الاعتداء عليها جريمةً عظيمة وإثما كبيرا.

وتابع: "الأزهر الشريف يذكر المسلمين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم بهذه المعانى من دين الإسلام الحنيف؛ خاصّة أبناء السُّودان الشقيق؛ لينعى الأبرياء من أبناء السُّودان وغيرهم الذين سقطوا خلال هذه الأحداث، ويدعو الله لهم بالرَّحمة والمغفرة ولأهليهم بالصَّبر والسّلوان، كما ينعى شهيد الواجب محمد الغراوى، مساعد الملحق الإدارى بسفارة مصر فى الخرطوم، الذى استشهد أمس خلال توجهه من منزله إلى مقر السِّفارة المصرية لمتابعة إجراءات إجلاء المواطنين المصريين من السُّودان.

وتابع: "يتطلع الأزهر الشريف إلى بذل مزيد من جهود علماء السُّودان وشيوخه وحكمائه، بما آتاهم الله من العلم والحِكمة والتأثير، للإسهام فى حقن الدّماء، وتوحيد الصّف، ولمّ الشمل، وجمع الكلمة، وإخماد نار الفتنة، والحفاظ على السّودان".

واختتم مركز الأزهر العالمى للفتوى: "يدعو الأزهر الجميع إلى التَّحلى بالحكمة، وتغليب روح الأخوة الدينية والإنسانية، والابتعادِ عن كل ما من شأنه تأجيج النِّزاع، وإذكاء الصِّراع، الذى لا يخلّف وراءه إلا الدَّمار".