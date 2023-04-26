ما فضل صيام الستة أيام من شوال؟

جدة - نرمين السيد - صيام الستة أيام من شوال

وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "ورد فى السنة المشرفة الحثّ على صيام الستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأنَّ ذلك يعدل فى الثواب صيام سنة كاملة؛ فـ روى الإمام مسلم فى "صحيحه" عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر".

صيام الستة أيام من شوال

وتفسير أنَّ ذلك يعدلُ هذا القدر من الثواب، هو أنَّ الحسنة بعشر أمثالها؛ روى البخارى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا"، وعليه: فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثنى عشر شهرًا تمام السنة".

وأضافت الإفتاء: "قد جاء التصريح بهذا فيما رواه النسائى فى "الكبرى" وابن خزيمة فى "صحيحه" عن ثوبان رضى الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ".

صيام الستة أيام من شوال

وتابعت: "روى ابن ماجه عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا"، وفى هذا الصدد، قال الإمام القرافى فى "الذخيرة" ومعنى قوله: "فَكَأنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ": أنّ الحسنة بعشرة، فالشهر بعشرة أشهر، والستة بستين كمال السنة، فإذا تكرر ذلك فى السنين فكأنما صام الدهر".