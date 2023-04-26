جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس التحرير التنفيذى لموقع "دوت الخليج"، إن مصر تتعامل مع الوضع فى السوادن وفقًا لثوابتها التى تنص على "عدم التدخل فى شؤون الآخرين"، مشيرًا إلى أن مصر الصوت الوحيد للحكمة فى المنطقة فهى بمثابة رجل إطفاء للأزمات.





وأكد "بسيونى" خلال لقائه مع برنامح "التاسعة"، على القناة الأولى، أن الدولة المصرية فتحت أبوابها للاشقاء فى السودان كما فتحت أبوابها سابقًا لكل الأشقاء من سوريا واليمن والعراق، فكل الدول العربية مرحب بها بمصر. وأشار "بسيونى"، إلى أن التأثير الحضارى الكبير بين مصر والسودان لم ينقطع يوما ما، كما أن مصر خلال السنوات الأخيرة، واصلت تقديم الدعم الكبير للشقيقة السودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود بسيونى: مصر تقوم بدور رجل الإطفاء فى التعامل مع أزمات المنطقة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.