محمود بسيونى: مصر تتعامل خارجيا بمبدأ عدم التدخل فى شؤون الآخرين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال محمود بسيونى فى برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، إن السودان بلد شقيق، وعلاقتنا معها بها عمق تاريخى طويل، مضيفا: "نتكلم عن بلد واحد يربطها النيل وهو مصدر الحياة فى مصر والسودان".

وأضاف محمود بسيونى إن هناك الكثير من المصريين فى الخرطوم، ونتذكر البعثات المصرية التى تضم معلمين ومهندسين فى السودان وكانوا دائما محل ترحيب هناك.

وواصل كلامه: "التأثير الحضارى الكبير بينا ماتقطعش ولا يوم، ولا ننسى الدعم الكبير الذى تقدمه دائما مصر للشقيقة السودان، ومصر بتتعامل مع السياسة الخارجية بثوابت وهى عدم التدخل فى شؤون الآخرين".