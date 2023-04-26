رئيس جامعة الأقصر ومدير «الرعاية الصحية» بالمحافظة يبحثان تطوير التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، مع الدكتور أحمد برعى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، سبل وآليات تطوير التعاون المشترك بما يخدم الاستفادة الكاملة من الكوادر الطبية بكلية الطب بجامعة الأقصر، لدعم مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ولتقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده رئيس جامعة الأقصر اليوم الثلاثاء مع مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة. وقال الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر: "اللقاء تناول دعم وتطوير سبل التعاون بين جامعة الأقصر، ممثلة فى كلية الطب، وهيئة الرعاية الصحية؛ للاستفادة الكاملة بالكوادر الطبية بكلية الطب بجامعة الأقصر، لدعم مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ولتقديم الخدمة الصحية اللائقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى". كما بحث رئيس جامعة الأقصر، مع وفد هيئة الرعاية الصحية، تقديم خدمات التدريب بما يتناسب مع المعايير العالمية، لتدريب وتأهيل طلاب بكالوريوس الطب والجراحة. وتناول اللقاء آليات تبادل الخبرات، وعقد الندوات والمؤتمرات؛ بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وأطباء وأخصائى هيئة الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة الجامعة بجميع كلياتها المختلفة، مع هيئة الرعاية الصحية فى جميع المجالات، لتفعيل الترابط بين الجامعة ومجتمع محافظة الأقصر.

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